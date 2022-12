De Pientka's winnen rechtszaak tegen houtrook, een doorbraak: 'Burgermetingen moeten meegewogen worden’

Houtrook. Het is een terugkerend onderwerp aan de eettafel van Marleen en Dieter Pientka uit ‘s-Gravenpolder. Al zeven jaar binden ze de strijd aan tegen de overlast van houtkachels, vuurkorven of andere apparaten waarin hout wordt verbrand. Niet omdat ze anderen geen romantisch en gezellig avondje gunnen, maar omdat de rook zo verschrikkelijk ongezond is. ,,De waardes die we hier hebben gemeten vind je ook bij Schiphol. Over die vervuiling maakt iedereen zich terecht zorgen, maar het zijn precies dezelfde deeltjes die je ook in huis haalt met een houtkachel.”