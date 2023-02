Drijvende kracht achter Ride for the Roses nu zelf hard getroffen door kanker: ‘Het is echt bizar’

Vier weken nog. Meer rest hem waarschijnlijk niet meer, zo hebben de artsen gezegd. ,,Dat is niet te geloven, hè”, zegt Eddie Bogaert (73). ,,Ik wil daar niet boos om zijn, want dat helpt niet. Het motiveert me juist om tegen anderen te zeggen: ga door, blijf vechten tegen kanker, want de ziekte is nog lang niet de wereld uit. Het is nog steeds veel te erg, dus wetenschappelijk onderzoek blijft hard nodig.”