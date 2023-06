Een Dodewaardje lijkt in Borssele uitgesloten: ,,Wij hebben meer geld voor ontmanteling beschikbaar dan noodzakelijk is”

Vechten tegen het beeld van de blote man op de boot: Roze Zaterdag in Goes wil er voor iedereen zijn

‘Komen er dan mannen in hun blote kont de haven binnen gevaren?’ Het is een vraag die ooit werd gesteld aan Tom de Koning. Niets is minder waar, zegt hij. ,,De Roze Zaterdag in Goes wordt een feest voor iedereen.”