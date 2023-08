Even ontsnappen aan alle hectiek? Hier word je weer helemaal zen

Goes Kinderstad laat alle kinderen een dag met elkaar spelen, sporten en knutselen

Goes Kinderstad is een zomerdag van spelen, sporten en knutselen in de stad. Maar vóór die dag losbarst is er een officieel moment. In de trouwzaal van het oude stadhuis installeert waarnemend burgemeester Marcel Fränzel de nieuwe kinderburgemeester Joud al Shatti en zijn wethouders Renee Schouwenaar en Nova Twigt.