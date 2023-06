Gemeente Borsele sluit drugspand in Ovezande

Met video Mark Cavendish met de fanclub van Cees Bol op pad in ZLM Tour: ‘Ze hadden hem afgeschre­ven’

In aanloop naar de Tour is Mark Cavendish de komende vijf dagen de grote publiekstrekker in de ZLM Tour, die onder andere de regio West-Brabant, Oosterhout en Schijndel aandoet. De Brit aast straks in Frankrijk op het absolute rittenrecord. Cees Bol is de man die voor hem de sprint aan moet trekken. ,,Ze hadden hem afgeschreven, maar Mark zelf twijfelt nooit aan zichzelf.”