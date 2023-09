Keepers­trai­ner Rody Hoegee ook in dienst bij KNVB

Rody Hoegee heeft er dit seizoen een extra functie bij. De keeperstrainer, geboren en getogen in Goes, maakt dit seizoen ook deel uit van de staf van het Nederlands elftal voor spelers tot 18 jaar. Peter van der Veen is de bondscoach, Pieter Schrassert Bert zijn assistent.