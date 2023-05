Gewestelijke titel en plek op NK voor driebandenteam LBV uit Lewedorp

VIERDE DIVISIE Goes moet kans op nacompeti­tie bij Smitshoek levend houden: ‘We hebben allebei niets aan gelijkspel’

Het kan niet anders of spektakel is zaterdag gegarandeerd bij het treffen tussen Smitshoek en Goes in de vierde divisie. ,,We hebben allebei niets aan een gelijkspel’’, zegt trainer Dennis de Nooijer van Goes.