Giovanni Siereveld: docent en trainer, met een missie

Investeren in jezelf, de horizon verbreden. Giovanni Siereveld geeft deze middag ruiterlijk toe dat hij die talenten pas later is gaan aanboren. Althans in het maatschappelijke leven. ,,Mijn interesses lagen in de jeugd niet op school’’, zegt hij met gevoel voor understatement. ,,Terwijl ik best goed kan leren. Nee, laat ik het anders zeggen: ik kan goed onthouden. Als ze tegen mij zeggen dat ik drie hoofdstukken uit een lesboek moet weten, ga ik blokken en kan ik de tekst hierna oplepelen. Maar destijds vond ik school gewoon niet leuk. Ik was nogal eens geschorst om diverse redenen, zoals vechten op het schoolplein of een grote mond tegen de docenten. Mijn moeder heeft het best wel te verduren gehad.’’