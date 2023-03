Hans Lens waakt al 19 jaar over de jarige Westerscheldetunnel: ‘Gisteren gebeurden er vier incidenten tegelijk’

Lens (63) kwam in 2004 in dienst, een jaar na de opening van de tunnel. ,,Ik wist niks van de Westerscheldetunnel. Daarvoor had ik bij de NS gewerkt, onder meer als treindienstleider. In die functie waakte ik over de veiligheid van het treinverkeer. Als een trein stil kwam te staan, moest ik het oplossen. In feite doe ik als operator van de tunnel globaal hetzelfde: zorgen dat voertuigen bij pechgevallen en aanrijdingen snel en veilig worden geborgen en het verkeer er zo min mogelijk hinder van ondervindt.”