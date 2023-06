Heldere dag in Borsele

Van rapper 2Pac tot voetballer Georginio Wijnaldum; Zeeuwse jongeren brengen voorstel­ling over ‘zwarte helden’

Een groep jongeren zet tijdens de voorstelling ‘Congo Square’ in ’t Beest in Goes de afschaffing van de Nederlandse slavernij centraal. ,,De effecten van dat verleden op zwarte Zeeuwse jongeren zijn nog steeds voelbaar.”