Hoe vier jongens uit ‘De Zak’ De Schaapskooi nieuw leven willen inblazen

Midden in de polder, ergens an d’n diek... Tot zover gaat Surrenders bekendste hit best op voor De Schaapskooi, aan de Nieuwkamerseweg tussen Nisse en Heinkenszand. Veel mensen zullen er wel eens geweest zijn toen een kudde van honderden schapen er zijn thuis had. Dat is echter al even geleden. Het Bevelandse kwartet Pim van Eijzeren (34), Patrick de Jonge (34), Pascal Noorddijk (32) en Syb Zuidhof (23) wil er het met een natuurpark en brasserie nieuw leven inblazen.