Hoondert mag staal met chroom-6 niet exporteren

Ze zijn klein, ze zijn gratis, en ze liggen in je hotelkamer. Maar aan de hotelmi­ni's komt een einde

Piepklein flesje shampoo, douchegel, zeepje. Als je dat rijtje hotelmini’s ziet, in de badkamer van je hotel, dan weet je: de vakantie is begonnen. Toch komen ze er bij steeds meer hotels niet meer in.