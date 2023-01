Hoondert met truck opnieuw op zijn kant, nieuwe tegenslag in Dakar Rally

Doordat de equipe zo laat startte, kwamen Adwin Hoondert, Jasper Riezebos en Erwin de Vos in het stof en het donker te rijden. De verlichting op de Renault is daar onvoldoende op berekend. Daardoor zagen ze niet goed waar ze reden en kwamen ze in een duinpan terecht. En in de tweede etappe gebeurde hetzelfde.

In de achterhoede

,,Doordat we gisteren zo laat waren, kwamen we vandaag weer in de achterhoede te rijden”, vertelde Hoondert. ,,Het ging best goed en we konden er veel inhalen, maar als dat elke dag moet, zit je je wel te verbijten. In de duinen in het laatste stukje zagen we gewoon niet waar we heen moesten. Daardoor ging het weer mis. Pascal de Baar, onze teamgenoot bij Riwald, heeft ons weer overeind gezet. Ze gaan er voor morgen meer licht op zetten.”