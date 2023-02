Karin van der Weele doet vrijwilligerswerk op de lammetjesdag. ‘Ik zie het zelf meer als vriendendienst’

dag huis! Het huis van Frank en Geeske staat te koop: ‘We wonen hier heerlijk en waren echt van plan om hier de rest van ons leven te blijven’

Acht jaar geleden werd Frank Thissen op slag verliefd op een huis in de polder van Ovezande. Zijn vrouw Geeske was minder enthousiast, want de nieuwe liefde van Frank was een bouwval. Maar het lag wel op een schitterend plekje en Geeske ging overstag. Na jaren verbouwen en klussen is het klaar. Eindelijk rust? Nee, ze gaan weer verhuizen en hun woning aan de Blazekop staat te koop.