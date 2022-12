Komt hier de grote truckersparking in de haven? Rapport geeft aan: dit is het beste alternatief

's-Heerenhoek vindt Sloepoort te dichtbij

Het havenbedrijf had aanvankelijk Sloepoort op het oog voor de realisatie van central gate. Die locatie, in de oksel van knooppunt Drie Klauwen, was eerder in beeld voor de bouw van bedrijven, maar de Raad van State zette daar een streep door. Er is binnen de huidige grenzen van het Sloegebied nog plek genoeg, oordeelde de rechter.