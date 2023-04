Lente in Zeeland: bloeiende sleedoorns en de zang van de tjiftjaf. ‘Eindelijk weer een normaal voorjaar’

Bij het informatiepunt van Natuurmonumenten aan de Zwaaksedijk in Kwadendamme staat de boomgaard met hoogstamfruitbomen in bloei. Het zijn de pruimenbomen: de appels zitten nog in de knop. ,,Dinsdagmiddag was het warm in het zonnetje en zoemde het al gigantisch rond de bloesems", weet boswachter Paul Begijn te vertellen. ,,De insecten staan in de startblokken. Hommels vliegen rond, ik heb best al wat bijensoorten gezien en de eerste vlinders ook.” Kijk maar eens goed naar de sleedoornhagen, wijst hij: daar fladderen dagpauwoog en kleine vos, aangetrokken door de geur van nectar die rond de witte bloemetjes hangt.