Marlène (17) schrijft over haar overleden broertjes en zusje: ‘De verpleegsters kenden Naomi beter dan ik’

,,Oh, wat een drukte bij jullie in huis”, reageren mensen wel eens als Marlène van der Ende vertelt dat ze vier broertjes en twee zusjes heeft. Dat valt wel mee, reageert de 17-jarige Borsselse dan: drie van hen zijn er niet meer.

Marlène verloor vier jaar geleden haar broertje Jacob, een jaar later haar broertje Jurre en begin vorig jaar ook haar zusje Naomi. Over hen schreef ze in het boek Onze band is nooit voorbij, een initiatief van Stichting Nooit Voorbij. Dat werd eerder deze maand gepresenteerd in Utrecht.

Haar moeder maakte Marlène attent op de mogelijkheid om mee te werken aan het boek. ,,Zij had dat gehoord via het Sophia Kinderziekenhuis", vertelt Marlène. ,,Er werden kinderen en jongeren gezocht die een broertje of zusje hadden verloren, en hun gevoelens daarover wilden opschrijven. Mijn vriendinnen zeiden meteen: dat is iets voor jou. Het zou goed voor je zijn.”

Op dat moment ging het met Marlène niet geweldig. ,,Ik dacht dat ik het allemaal wel trok, maar achteraf gezien was dat niet altijd zo. Ik zat in mijn examenjaar, had andere dingen aan mijn hoofd. Ik dacht wel aan Naomi, maar de echte herinneringen stopte ik weg. Tot ik soms ineens een huilbui kreeg.”