MIJN FOTO | ‘Net zoals vroeger met de paarden op het land’

Alweer een megacontai­ner­schip op de Wester­schel­de: ‘Indrukwek­kend om te zien’

De MSC Tessa, tot voor kort het grootste containerschip ter wereld, is vanochtend in alle vroegte vanuit Antwerpen de Westerschelde opgevaren. Het megaschip passeerde tegen zeven uur Hansweert en is op weg naar Felixstowe in Engeland.