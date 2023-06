Minister Jetten in Borsele: ‘Ik voel veel verantwoordelijkheid. Dit moet op een nette manier’

Waar zijn de spandoeken bij congrescentrum De Stenge in Heinkenszand? Waar is de actieslogan ‘Borssele 2 en 3, doch ‘t nie!’? Drie weken terug, bij de eerste van drie door het ministerie georganiseerde informatieavonden over het langer openhouden van de oude kerncentrale in Borssele en de mogelijke komst van twee nieuwe, was er nog wat protest op deze plek. Nu is het er stilletjes.