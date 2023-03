Nieuw gemaal bij 's-Heer Abtskerke kost dik 9 miljoen, maar wordt ook visvriendelijk

Protest tegen nieuwe kerncentra­les Borssele krijgt steun vanuit Engeland

Stroom naar de Toekomst, een Zeeuwse actiegroep die tegen de bouw van twee nieuwe kerncentrales bij Borssele is, krijgt onverwacht steun uit Engeland. Leden van Stop Hinkley hielden bij de kerncentrale in aanbouw in het graafschap Somerset een spandoek met ‘Borssele 2 en 3, doch 't nie’ vast.