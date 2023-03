Petra werd onbedoeld hét gezicht van protest tegen nieuwe kerncentrales: ‘Eerst wist ik er ook weinig van, net als de meesten’

,,Zoveel berichtjes. Echt zóveel berichtjes, van mensen die een foto van de pagina stuurden, mensen die hun duim opstaken, een oud-collega die me bedankte voor de wake-upcall. Noem maar op. En toen belde het Nederlands Dagblad , of ze het stuk mochten doorplaatsen. Daarna Radio 1 nog. Het houdt gewoon niet op.”

Pleidooi tegen kernenergie in Borssele maakt veel los: ‘Helaas, Zeeland is nou eenmaal het afvoerputje van Nederland’

Het was ook geen gewone brief die Petra Luteijn vorige week naar de PZC mailde. In zes alinea’s zette ze in klare taal uiteen waarom zij als geboren Zeeuw niet zit te wachten op nog meer kerncentrales in haar woonomgeving. Het opiniestuk verleidde voor- en tegenstanders tot het schrijven van nóg meer ingezonden stukken. Die ook weer konden rekenen op reactie. En zo gaat de discussie nog wel even door.