Protestlied tegen mogelijke bouw kerncentrales bij Borssele

Aquatlon moet nog groeien, ‘Zie het als goede basis voor de triatlon’

De aquatlon - de zwemloop in de volksmond - moet vooral gezien worden als opstapje naar de triatlon. Dat zei bondscoach Armand van der Smissen zondag, toen hij in Heinkenszand aanwezig was bij het eerste Nederlands kampioenschap ooit. Vooral voor de jeugd vindt hij het belangrijk dat deze tak van sport er is. En voor het aanzien ervan is het wel zo goed dat er nu ook een nationale titelstrijd is.