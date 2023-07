opinie OPINIE | ‘Het is kletspraat dat we dadelijk te weinig eten zullen hebben’

De stelling van de ZLTO dat we straks te weinig te eten zullen hebben is goedkope bangmakerij, zegt Herman Lelieveldt. Hij pleit voor minder dierlijke eiwitten eten en een natuurinclusief landbouwbeleid. Juist in Zeeland is dat hard nodig.