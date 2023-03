Rotzooi rapen bij de Oosterschelde: ‘Dit is toch niet normaal. Het is nota bene een nationaal park!

Na twee uur rotzooi rapen gooit Kristine Caballes (27) uit Zierikzee haar vuilniszak leeg in de gereedstaande afvalbak op de dijk. Ze voelt zich voldaan. ,,Sinds ik in Zierikzee woon, ga ik af en toe opruimen bij de Oosterschelde. Toen ik nog op de Filipijnen woonde, deed ik hetzelfde bij de oceaan. Dit is belangrijk.”