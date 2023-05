Schuddebuiken van het lachen bij het drukke straattheater in Ovezande

Onder meer de clowneske acts vielen in goede aarde bij het massaal aanwezige publiek. Wie bij ‘The Loser’ op de eerste of tweede rij stond, was niet veilig. Zo ‘moest’ een toeschouwer naar voren komen en met zijn mond open gaan staan, waarna hem een stuk banaan werd toegeworpen. Het belandde zowaar in zijn mond. Een dame werd uit het publiek geplukt om een potje tennis met kapotte rackets te spelen. Dat The Loser even daarvoor met zo'n racket eten het publiek in had geslagen, zelfs een tros druiven, had al voor veel hilariteit gezorgd.