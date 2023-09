Luchtvaart­sta­king in Italië, interland van Dies Janse met Oranje geschrapt

Dies Janse kan een nieuwe jeugdinterland met Oranje op zijn buik schrijven. De verdediger uit Goes was opgenomen in de nationale selectie voor spelers onder 18 jaar en zou zondag in Pisa tegen de leeftijdsgenoten van Italië spelen, maar de ontmoeting gaat niet door. Een staking in Italië gooit roet in het eten.