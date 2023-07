Stroomstop in Zeeland is een drama voor het bedrijfsleven: ‘Dit legt de Zeeuwse economie tien jaar lam’

Huisje, boompje... bootje! | met video Marco woont en werkt op het oude sluizencom­plex van Wemeldinge: ‘Ik zie het niet als werk, maar als het uitdragen van mijn passie’

Op een mooie zomerdag is het een plaatje: het woonwijkje van 66 huizen dat bovenop het oude sluizencomplex van Wemeldinge gebouwd is. Met de auto is het alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer, dus een parkeerprobleem kennen ze er niet. Voor de gelegenheid mogen we vlakbij parkeren, al was het ook geen straf geweest om van het begin van de jachthaven te lopen. Daar voelt het alsof je een klein vakantiedorp in wandelt. De bootjes liggen te glimmen in het water en de vakantiegangers lopen af en aan met spullen voor een dagje varen.