Vier gewonden bij ongeval op kruising Borssele

Kloetinge kritisch op zichzelf: ‘We willen ons eigen spel verbeteren’

Kloetinge blijft het uiterste van zich vergen in de vierde divisie. De Bevelandse formatie mag dan comfortabel leiden, met nog negen duels te gaan is het belangrijk om waakzaam te blijven. Elke week opnieuw. ,,We proberen de lat voor onszelf steeds hoger te leggen’’, zegt trainer Jurriaan van Poelje.