Voor 190.000 euro koop je weinig huis, dus Borsele verruimt maximale woningprijs voor starterslening

Borsele voerde de starterslening vijf jaar geleden in, met het idee om jonge mensen een handje te helpen zich in Borsele te vestigen. Sindsdien werd er zestig keer gebruik van gemaakt.

Grens wordt nu 266.250 euro

Om in aanmerking te komen voor de lening, mag je huis nu maximaal 190.000 euro kosten. Daarmee kun je met de huidige prijzen eigenlijk geen fatsoenlijke woning meer kopen. B en W stellen daarom aan de gemeenteraad voor om met een flexibel bedrag te gaan werken. Die komt te liggen op 75 procent van de NHG-grens (het maximum bedrag waarop bij woningen een Nationale Hypotheek Garantie kan worden afgesloten). Op dit moment bedraag die grens 355.000 euro. Het ‘startersleningmaximum’ komt in Borsele daardoor nu op 266.250 euro.

Maximum leeftijd is 45 jaar

De starterslening wordt verwerkt in de hypotheek van de koper, en wordt dus meestal in dertig jaar weer terugbetaald. Voor de lening komt iedereen in aanmerking die nooit eerder een huis kocht en niet ouder is dan 45 jaar. Borsele heeft nu nog 430.000 euro in kas om leningen te verstrekken.