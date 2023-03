Aan de buitenkant zullen we niet veel anders zien dan wat er nu in Borssele staat, zegt De Vries: een enorme, stalen bol en een turbinehal. Koeltorens zijn niet nodig, net zomin als nu bij Borssele. De Franse centrale zou weliswaar iets groter zijn dan die van Borssele, maar niet véél groter. Binnenin is dat wel anders. ,,Borssele produceert stroom voor ruim 1 miljoen huishoudens. De Franse EPR-centrales van het generatie III-type kunnen per stuk 3 miljoen huishoudens van stroom voorzien. Dat betekent dat alles een orde van 3 groter wordt; drie keer grotere generatoren, bijvoorbeeld.” Het kabinet overweegt twee van deze centrales in Borssele te bouwen.