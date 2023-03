Vrouw uit Oudelande krijgt taakstraf voor verwaarlozing huisdieren

Twee keer eerder, in 2014 en 2016, was de 49-jarige A. K. uit Oudelande door de diereninspectie op haar vingers getikt omdat ze haar dieren niet goed had verzorgd. Dinsdag werd de vrouw door de politierechter in Middelburg veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van zestig uur en een verbod om gedurende de proeftijd van twee jaar dieren te houden.