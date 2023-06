We kunnen zes weken lang reageren op plan om kerncentrale Borssele open te houden

Vierde Divisie Goes lost rekensom bijna op

Goes was er dichtbij, maar greep uiteindelijk toch naast een ticket voor deelname aan de nacompetitie. De Bevelandse formatie won op de slotdag weliswaar met 2-3 bij Achilles Veen, maar die uitslag was niet genoeg om de komende weken voor promotie naar de derde divisie te gaan spelen.