Ze kijken er ieder jaar naar uit: de reünie van de veteranen van het bataljon Zeeland

Vier veteranen konden dit jaar de reis naar Nieuwdorp maken. Dirk Tump uit Loosdrecht is een van hen. Hij is samen met twee zoons en een kleinzoon naar Nieuwdorp gekomen. Binnenkort wordt hij honderd jaar en hij geniet met volle teugen. ,,Wat is het mooi geworden hier”, zegt hij. ,,Eerder zaten we daarachter, daar is het veel kleiner”, vertelt hij terwijl hij met zijn hand naar het oudste deel van het museum wijst. Tump hoorde bij de kleine minderheid niet-Zeeuwen die in het vrijwilligersbataljon Zeeland actief waren.