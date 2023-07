Zeeuws elftal is terug van weggeweest

Het is niet verwonderlijk dat er in totaal veertien (!) debutanten vrijdag tegen KAA Gent hun opwachting zullen maken namens het Zeeuws elftal. In 2019 speelde het gelegenheidsteam voor het laatst. Lokomotiva Zagreb was destijds met 1-7 te sterk. In de jaren die volgden gooide het coronavirus roet in het eten.