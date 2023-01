Zeeuwse rallyrijder is na vrijdag niet meer bijgelovig

Met deze marathonetappe achter de rug zou het ergste en moeilijkste van de Dakar Rally 2023 erop moeten zitten. Hoondert vond de beide dagen, die samen de marathon vormden, een gevecht. ,,Maar vandaag was wel de topper. Het zand was zo mul, niet normaal.‘’ Des te opvallend dat Hoondert juist in deze twaalfde etappe zichzelf overtrof met de negende tijd. In het klassement bezet hij inmiddels de twaalfde plaats.

De wedstrijdproef was slechts 185 kilometer maar daarom niet minder moeilijk. Nog niet eerder waren de duinen zo hoog, zo zacht en zo moeilijk. ,,Af en toe hadden we moeite om boven te komen‘’, vertelde Hoondert na terugkeer in het bivak van Shaybah. ,,Er zaten duinen tussen, heel groot. Big dune stond er in het roadbook. Daar zijn we met 120 tegenaan geknald, we kijken wel hoever we komen.‘’

Hoondert was enigszins gespannen begonnen aan de etappe. ,,Toen ik uit mijn tentje kroop, zag ik op mijn telefoon dat het vrijdag de dertiende is. Ik ben hartstikke bijgelovig. Ik zei al tegen de jongens: ‘Dat wordt niks vandaag’. Maar dat viel dus alleszins mee. Negende, tjonge. Over vrijdag de dertiende hoef ik me nooit meer zorgen te maken.‘’