Zeeuwse rallyrijder klaart Dakar-klus: ‘Veel geleerd, maar ook hartkloppingen van gehad’

In de eerste week van de rally zag het daar niet naar uit. Door een administratieve fout stond Hoondert ingedeeld in de verkeerde klasse, waardoor hij elke dag achteraan moest starten, ongeacht de uitslagen die hij reed.

Met die uitslagen was niets mis. Integendeel. Hoondert werd een keer negende, tiende, elfde, twaalfde. Eigenlijk liep het prima, op een paar incidenten na. Drie keer ging de truck op de kant als gevolg van slecht zicht door het rijden in het donker. De slechtste dag was de negende etappe, toen een kapotte tussenbak veel tijd kostte.

De Dakar van 2023 gaat de geschiedenisboeken in als een van de zwaarste van de laatste jaren, met maar liefst 1000 kilometer duinen en extreme omstandigheden. Het achteraan moeten starten vergde veel kostbare tijd, moeite en motivatie. ,,Er is een fout gemaakt, we hebben er alles aan gedaan om het te veranderen, maar dat ging niet‘’, blikte Hoondert terug, aan de finish van de laatste etappe.

,,Zelfs de monteurs waren in mineur en zeiden: ‘Dat wordt niks zo’. Maar je moet mekander wel een beetje oppeppen dan. Je kunt bij de pakken neerzitten en zeggen: ‘Ik doe het niet meer, ik stop ermee’, maar dat heeft ook geen zin. We hebben hier hard voor gewerkt en lang naar toe geleefd. We zijn er, maak er dan het beste van.‘’

Dat deden Hoondert en zijn mannen. In deze editie van de Dakar is de finish halen geen vanzelfsprekendheid gebleken. Elke dag achteraan starten betekende elke dag een inhaalrace door verrot gereden terrein, elke dag laat starten zodat het praktisch onmogelijk was om bij daglicht de hele proef te rijden. Door die omstandigheden ging er van alles mis.

,,Die eerste week, in zulke duinen, in het donker‘’, haalt Hoondert puffend in herinnering. ,,We hebben er veel van geleerd, maar ik heb er ook hartkloppingen van gehad. Wat wil je, als je drie keer op de kant gesodemieterd bent. Het vertrouwen was weg en het duurde wel even voordat er weer was. Maar we hebben het goed gedaan. Ik geloof dat we drie waypoints hebben gemist op de hele rally.‘’

Helemaal ongeschonden haalde Hoondert de finish niet. De kapotte tussenbak speelde hem de laatste dagen parten en ‘rustig aan doen’ was daardoor de enige optie. Ook in de laatste etappe zat er niet meer in dan de twaalfde tijd. ,,Terwijl het een rallyparcours was, dat me eigenlijk perfect lag. Ik kon alleen niet harder dan 105.‘’

Snelheid deed er de laatste 100 kilometer naar het podium niet meer toe. Daar lag op het podium in Dammam de medaille te wachten voor Hoondert, Riezebos en De Vos. Als enig overgebleven deelnemers in de klasse T5.2 wonnen ze die klasse uiteraard ook.