1 Ander Festival is zowel ontdekkingsreis als feest van herkenning

„Dit is de tweede keer dat we een Latin Night in deze vorm van de grond hebben getild. En je ziet het: het is een daverend succes. Latijns-Amerika ademt met name alegría (vreugde, red) uit. Voor sommigen is dit misschien allemaal nog een beetje spannend. Maar na een korte gewenningsfase gaat wellicht de knop om en geven ze zich over aan een skôn stukske muziek.” Takaria, bijgestaan door Lea Zwartjens van dansschool Salsapati, is na afloop dik tevreden. „Ik stond met mijn rug naar iedereen; vanuit mijn ooghoeken zag ik giga veel beweging. Ik bevind me dikwijls op het vlak van salsa Cubana, wat nogal verschilt met andere salsastijlen. Deze stijl is -zoals de naam al verklapt- afkomstig uit Cuba en staat te boek als erg beweeglijk. Rondjes draaien om elkaar heen hoort daarbij. Anders dan dat bij bijvoorbeeld de sensuelere LA het geval is”, legt hij uit.