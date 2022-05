2,5 miljoen per jaar extra om inwoners Boxtel en Sint-Michielsgestel ‘nóg beter te helpen’

De Dommel verbiedt waterge­bruik uit sloten en rivieren. Aa en Maas wacht nog af

Vanwege de aanhoudende droogte verbiedt waterschap De Dommel vanaf dinsdag 17 mei het gebruik van water uit sloten en rivieren in het grootse deel van zijn gebied. In het gebied van Aa en Maas is het nog niet zo erg.

