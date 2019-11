67 dierenactivisten van stalbezetting Boxtel voor de rechter

Filmclub Schijndel voelt zich aan de kant gezet

9:11 SCHIJNDEL - Filmclub Schijndel had in 25 jaar nog nooit zoveel bezoekers als in het eerste jaar in het nieuwe cultuurpodium in 't Spectrum. Maar omdat het bestuur van 't Spectrum de samenwerking deels opzegde kan de Filmclub geen populaire films meer programmeren. 't Spectrum doet dat nu zelf. ,,Wie baas is bakt koek.”