90.000 kuub grond van zijn plek voor ‘natte natuurparel’ Bossche Broek Zuid

Meierij­stad plant bijna 6000 bomen op één dag

MEIERIJSTAD - Meierijstad blijft maar bomen planten. Werden afgelopen weekeinde nog jonge bomen en struiken geplant in het (tweede) geboortebos in het Wijboschbroek, op woensdag 16 november vestigt de gemeente zelf een record: bijna 6000 boompjes tegelijk gaan dan de grond in in het kader van de Nationale Boomfeestdag.

8 november