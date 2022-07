96 jaar, en hij kan nóg steeds muziek spelen op zijn stokoude trombone

Van hertje tot salamander, vernuftige grasmaaier spaart het wild op de Kampina

BOXTEL/OISTERWIJK - Een reekalfje dat zich in het hoge gras verstopt heeft sneuvelt nogal eens in de messen van een grasmaaier. Maar in natuurgebied de Kampina is dat verleden tijd, dankzij een nieuwe maaimachine, mét warmtebeelden.

28 juni