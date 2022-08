Acacia’s in Schijndel gaan tegen de vlakte: wortels drukken straatstenen omhoog

Litouwers veroor­deeld tot 15 jaar cel voor doden van B&B-eigenaar Henk van den Oetelaar

DEN BOSCH - Tomas V. (37) uit Litouwen en zijn landgenoten Ignaz P. (41) en Andrius G. (34) zijn veroordeeld tot 15 jaar celstraf voor het doden van de Boxtelse bed-and-breakfast-eigenaar Henk van den Oetelaar. ,,Het slachtoffer is beestachtig toegetakeld en in mensonterende toestand achtergelaten in zijn woning.”

29 juli