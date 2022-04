Annie Jansen uit Schijndel weet wat armoede is: ‘Er is helaas nog altijd veel schaamte’

Grotere terrassen in Meierij­stad mogen ook deze zomer: ‘Het virus is nog niet weg, dat weet iedereen’

VEGHEL/SCHIJNDEL - Marianne de Graaf van Rockcafé The Holy Cow is er maar wat blij mee; ook komende zomer mag ze extra tafeltjes zetten op haar grotere ‘coronaterras’ aan de Boschweg in Schijndel. Net als haar collega's in Meierijstad. ,,Zo kunnen we mooi wat van onze spaarcentjes terugverdienen.”

