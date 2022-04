Anton Kristen, oud-directeur van kaarsenfabriek Bolsius overleden: ‘Van enorme invloed en waarde geweest’

Stekker uit populaire Gestelse wandel­avond­vier­daag­se

SINT-MICHIELSGESTEL - Na de 39ste editie in 2019 van de wandelavondvierdaagse volgt in Sint-Michielsgestel geen veertigste, geen jubileumtocht. Het is over. Met pijn in het hart trekken de organisatoren de stekker eruit.

16 april