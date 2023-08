Anton verstopt antennes op 40 meter hoogte: met baksteen, in een buis of met bloemetjesmotief

Na de brand: cafetaria ’t Lambertje plaatst frietwagen bij winkelcen­trum Oosterhof

BOXTEL - Cafetaria ’t Lambertje mag maximaal twee keer in de week een frietwagen plaatsen bij winkelcentrum Oosterhof in Boxtel. Eind juli brandde de cafetaria in het centrum volledig uit. ’t Lambertje zou al verhuizen naar nieuwbouw, die verhuizing staat half oktober gepland.