App maakt verkeersexamen in Boxtel een stuk eenvoudiger

Shrestha controleert de deelnemertjes bij de finish. Die is bij de poort van gemeenschapshuis De Rots. ,,Maar deze app is heel makkelijk. Je hoeft niets in te vullen als een leerling het goed doet, alleen aanvinken als er iets fout gaat. Maar als er opeens een paar leerlingen tegelijk aankomen – en dat gebeurt aan het eind van de rit nu eenmaal vaker – dan is het even hectisch. Eigenlijk moet je dit met zijn tweeën doen, maar degene met wie ik het zou doen, is ziek.”