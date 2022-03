Apport! Beste Duitse herders van het land in Schijndel voor plek in WK-team

De tweede dag van het Nederlands Kringgroep Kampioenschap is na een vroege start al behoorlijk op scheut. Op het terrein van kringgroep Schijndel worden de verstekken, de verstopplekken voor de pakwerker, al opgeruimd. De beste Duitse herders van de Nederlandse kringgroepen van de VDH - de Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden - waren dit weekend naar de Dakotaweg gekomen om de degens te kruisen. Met als inzet welke club de beste van het land is. Voor vijf combinaties, onder wie Hans Steenbekkers en Razz van kringgroep Schijndel, was het weekend extra spannend. Zij moesten zich zien te kwalificeren voor het Nederlands team dat in juni naar het WK in Oostenrijk gaat.