Arbeidsmigranten mogen nog even op recreatiepark Schijndel blijven

necrologie Oud-wethouder Eric van den Broek (51) uit Boxtel plots overleden

BOXTEL – Fractievoorzitter van de SP en oud-wethouder van Boxtel Eric van den Broek is plots overleden. De schok bij familie, vrienden en de Boxtelse afdeling van de SP is groot. Van den Broek is 51 jaar oud geworden. Hij was, na Frits Manders en Willem van Meurs, jarenlang het boegbeeld van de Socialistische Partij.

4 december