Auto belandt op het spoor in Boxtel, trein stopt tientallen meters voor overweg: ‘Fijn dat machinist scherp was’

Jongeman (19) in Schijndel aangehou­den met zakjes harddrugs op zak

SCHIJNDEL - Een 19-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt in Schijndel omdat hij in het bezit was van meerdere zakjes harddrugs. Vermoedelijk handelde hij hierin omdat hij ook een stapeltje bankbiljetten bij zich had.

9 augustus