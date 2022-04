Auto brandt volledig uit op parkeerplaats in Esch, vermoedelijk door technische storing

Welzijn De Meierij heeft eindelijk een eigen ‘Eropuit-bus’: ‘De muziek hoeft niet aan, wij kletsen wel’

SCHIJNDEL - Ze hebben er even op moeten wachten, maar Welzijn De Meierij heeft een eigen bus. Sinds 2019 zijn ze bezig geweest de bus in hun bezit te krijgen. Dinsdag werd de splinternieuwe rolstoelbus in Schijndel officieel gepresenteerd, bij terugkomst van het eerste uitstapje.

6 april